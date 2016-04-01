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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 17:00 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减389.55亿台币，连二周净减

路透台北4月1日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减389.55亿台币，连续二周净减；央行存单未到期
余额为7兆(万亿)    3,610.10亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减101亿台币。
                  
   台湾央行存单未到期余额变化一览请参看         
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)          增加/减少(
                                          亿)
   3/28            5                  37        32.00
  *3/29     4,987.15            4,765.60      -221.55
   3/30        2,171            2,006.00      -165.00
   3/31     2,698.80            2,395.80      -303.00
    4/1     1,237.00               1,505       268.00
 总计      11,098.95           10,709.40      -389.55
 *含14天期定存单金额325.80亿台币
    
         91天期发行量(亿)    182天期发行量(亿)
 日期                                          
   3/28                   5                   2
   3/29                   5                   2
   3/30                  42                  14
   3/31                   4                   2
    4/1                   6                   2
   合计                  62                  22
 (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 高洁如)

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