《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减389.55亿台币，连二周净减

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透台北4月1日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减389.55亿台币，连续二周净减；央行存单未到期 余额为7兆(万亿) 3,610.10亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减101亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 3/28 5 37 32.00 *3/29 4,987.15 4,765.60 -221.55 3/30 2,171 2,006.00 -165.00 3/31 2,698.80 2,395.80 -303.00 4/1 1,237.00 1,505 268.00 总计 11,098.95 10,709.40 -389.55 *含14天期定存单金额325.80亿台币 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 日期 3/28 5 2 3/29 5 2 3/30 42 14 3/31 4 2 4/1 6 2 合计 62 22 (完) (记者 罗两莎 ；审校 高洁如)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。