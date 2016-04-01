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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 17:21 BJT

全球能源：伊拉克3月石油日均出口量为325.9万桶，高于上月

路透巴格达4月1日 - 伊拉克能源部发言人Asim Jihad周五表示，伊拉克3月日均出口石油3,258,981桶，高于2月均值。

他表示，该均值为伊拉克中央政府从伊南部港口出口的原油规模，不包括通向土耳其的北部管道输油量。

能源部此前公布，2月日均出口量为322.5万桶。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 刘秀红/艾茂林)

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