全球能源：伊拉克3月石油日均出口量为325.9万桶，高于上月

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透巴格达4月1日 - 伊拉克能源部发言人Asim Jihad周五表示，伊拉克3月日均出口石油3,258,981桶，高于2月均值。
他表示，该均值为伊拉克中央政府从伊南部港口出口的原油规模，不包括通向土耳其的北部管道输油量。
能源部此前公布，2月日均出口量为322.5万桶。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 刘秀红/艾茂林)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。