台湾汇市：台币收跌中止连四日升势，非农就业报告前短多获利了结

* 台币随亚币收跌中止连四日升势 * 非农就业报告揭晓前短多获利了结 * 下周实质区间看32.000-32.400 路透台北4月1日 - 台币兑美元 周五随亚币收跌，中止连四日升势，累计本周 上涨1.2%。交易员认为，由于台币连两日涨幅累计已逾4角，加以今日稍晚美国将公布非农 就业报告及本地清明连续假期在即，带动短多获利了结卖压增温，令台币涨多拉回整理。 展望下周，汇银人士表示，尽管叶伦谨慎升息的谈话言犹在耳，不过，3月非农就业报 告若优于预期，提前升息的预期有望增高，将缓和美元修正跌势；反之非农报告若不如预期 ，台币则料将随亚币重启升势。 〞怕风云变色，有人不想赌今晚，部分先平仓获利了结。〞一位公股银行交易人士说。 他们指出，市场预期美国4-6月维持利率不变，全球低利率让资金转向追逐高风险资产 ，短期内料外资汇入态势不致扭转，有望延续3月汇入态势。 一不愿具名金管会官员对路透表示，周三(30日)外资净汇入1.84亿美元，3月份净汇入 高达56.59亿美元，截至目前累计净汇入达1,999.32亿美元。 全球投资者目前静候美国非农就业报告出炉，以寻找货币政策前景的线索。预计报告料 显示3月新增就业岗位20.5万个，平均薪资较前月上涨0.2%，2月为下降0.1%。 下周一、二台湾金融市场逢清明连假休市，台湾股市 周五受连假变数所累收跌1 %报8,657.55点；证券交易所资料显示，外资及陆资在台股转为卖超41.06亿台币，中止连续 四个交易日买超共计270.04亿台币。 多数新兴亚币周五下跌，因投资者在关键的美国非农就业数据公布前了结本周获利，不 过，鉴于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的立场转为偏鸽派，亚币不太可能会丧 失短期动能。 韩元 今日收报1,154.2，较上日收盘价1,143.5下跌0.9%；韩元周线上涨1.3% ，逆转前一周跌势。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘再收敛；目前一个月美元/台币远汇 报32.196/32.266，上日收在32. 120。 交易员估计，下周台币实质交易区间先看32.000-32.400。台币今日主要交易区间在32. 208-32.304，上日在32.154-32.282。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.378 32.282 32.208-32.378 32.254 7.20 8.27 司 元太外汇经纪公 32.376 32.280 32.210-32.376 32.234 2.79 3.24 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.020 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.030/0.000 -0.055/-0.035 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)