路透基点：亚洲联合财务贷款案规模从6亿港元增加至9.50亿--TRLPC

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透香港4月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，亚洲联合财务已将其6亿港元四年期贷款案规模上调至9.50亿港元。
瑞穗银行担任牵头行兼簿记行。中国银行澳门分行和中国信托为牵头行。远东国际商银、中国工商银行、大丰银行为主办行。
贷款利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码260个基点，并有120个基点的费用，以此计本案最高综合收益为300个基点。贷款平均年限为三年。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。