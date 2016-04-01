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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 17:14 BJT

路透基点：亚洲联合财务贷款案规模从6亿港元增加至9.50亿--TRLPC

路透香港4月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，亚洲联合财务已将其6亿港元四年期贷款案规模上调至9.50亿港元。

瑞穗银行担任牵头行兼簿记行。中国银行澳门分行和中国信托为牵头行。远东国际商银、中国工商银行、大丰银行为主办行。

贷款利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码260个基点，并有120个基点的费用，以此计本案最高综合收益为300个基点。贷款平均年限为三年。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)

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