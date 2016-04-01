欧洲个股：股东质问荷兰保险商Delta Lloyd与台湾富邦金协议细节

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透阿姆斯特丹4月1日 - 荷兰保险商Delta Lloyd 发行6.5亿欧元(7.4亿美元)新股计画于上个月勉强获得股东通过，如今遭质疑其与台湾股东富邦金 在最后关头达成的协议是否是为了避免表决失败。
持股逾9%的最大股东Highfields Capital周五公布送交Delta Lloyd的信函，要求了解公司与富邦金的协议细节，以及这项协议是否令其他股东处于不利地位。在发行新股之前，富邦金持有Delta Lloyd的7.13%股权。
在这封信之后，股东有可能会要求依法进行调查，确认Delta Lloy经营团队的行为是否构成不当管理(mismanagement)。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。