欧洲个股：股东质问荷兰保险商Delta Lloyd与台湾富邦金协议细节

路透阿姆斯特丹4月1日 - 荷兰保险商Delta Lloyd 发行6.5亿欧元(7.4亿美元)新股计画于上个月勉强获得股东通过，如今遭质疑其与台湾股东富邦金 在最后关头达成的协议是否是为了避免表决失败。

持股逾9%的最大股东Highfields Capital周五公布送交Delta Lloyd的信函，要求了解公司与富邦金的协议细节，以及这项协议是否令其他股东处于不利地位。在发行新股之前，富邦金持有Delta Lloyd的7.13%股权。

在这封信之后，股东有可能会要求依法进行调查，确认Delta Lloy经营团队的行为是否构成不当管理(mismanagement)。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)