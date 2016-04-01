欧洲汇市：英镑兑欧元触及16个月低位，因英国制造业调查表现疲弱

市场将密切关注定于今日稍后公布的美国就业报告，但因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦关上了近期升息的大门，若报告强于预期，可能只能带来温和影响。

PMI调查可能会破坏英镑人气。英镑本就因6月23日的脱欧公投而受到影响。银行业者认为，公投将给该国经济和英镑汇率带来沉重打击。

“我们预计英镑将面临下行，”瑞银财富管理部门策略师Daniel Trum表示。“我们仍预计英国将留在欧盟，预计脱欧的可能性为30%。但我们承认，英镑将暂时受挫，因为投资者一定程度上在为不如意的公投结果做准备。”

他建议投资者在1.44美元的水平卖出英镑，目标定在1.38美元，止损位设在1.48美元。(完)

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