欧洲汇市：英镑兑欧元触及16个月低位，因英国制造业调查表现疲弱

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
市场将密切关注定于今日稍后公布的美国就业报告，但因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦关上了近期升息的大门，若报告强于预期，可能只能带来温和影响。
PMI调查可能会破坏英镑人气。英镑本就因6月23日的脱欧公投而受到影响。银行业者认为，公投将给该国经济和英镑汇率带来沉重打击。
“我们预计英镑将面临下行，”瑞银财富管理部门策略师Daniel Trum表示。“我们仍预计英国将留在欧盟，预计脱欧的可能性为30%。但我们承认，英镑将暂时受挫，因为投资者一定程度上在为不如意的公投结果做准备。”
他建议投资者在1.44美元的水平卖出英镑，目标定在1.38美元，止损位设在1.48美元。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/王颖；审校 李婷仪/艾茂林)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。