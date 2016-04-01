更新版 1-台湾货币市场：提存期末资金转松短率松动，下周仍有探低可能

* 提存期最末日资金多，短率松动 * 票券商转而多钱，短票利率走滑 * 债券附买回利率也走低 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北4月1日 - 台湾银行间短率周五资金转而趋多，短率松动。资金调度人士表示 ，今日为本提存期最后一日，但市场一反上日的紧俏，各银行资金普遍充裕，短率略松动向 下。展望下周，4月提存期初预估资金将会很多，短率有可能再下探低位。 他们指出，部分银行仍有短期调度补足积数的需求，但金额已相对很小；部分票券商虽 进场拆款，也主要基于想降低资金成本，一周拆入希望能压低在0.30%左右，并非缺资金。 〞银行来小拿隔夜的钱而已，市场算很安静，〞一家大型银行交易员说。 下周一和周二为公众假期，台湾金融市场休市；下周三为4月提存期首个交易日。 本地时间17:48 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.378 32.282 台湾加权股价指数<.TWII 8,657.55 8,744.83 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.207% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.340% 0.240-0.400% --两周拆款利率区间 0.240-0.355% 0.260-0.400% **票券商反向拆出** 短票方面，票券商表示，资金情势和昨天迥异，今日不但不缺资金，反而逆向多钱，虽 是期底，但是提存期初资金充裕的情况提前发生。 〞天堂与地狱，...昨天是地狱，今天是天堂。〞一位大型票券商调度主管说。 他们表示，交易对手积极买票，〞每个人都来拜托〞，票券商除了挑对象承做，还拆入 不少一周的拆款以降低资金成本。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.33-0.34%，上日在 0.35-0.36%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.35 9%，前日0.352%；上日区间0.30-0.40%，前日在0.30-0.39%；上日成交量54.81亿台币，前 日在120.68亿台币。 台湾央行今日发行1,505亿台币定存单，较今日定 期存单到期金额1,237亿，定存单发 行余额增268亿。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为264亿台币，累计至下周二超额准备为1兆53 0亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆1,978亿台币。 **月初资金回流** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，月初资金回流得相当明显，尤其是投信申购款 出笼，从昨天下午就有不少预框的量。至于银行也在月初有不少闲置资金待配置，这令期底 资金情势反转增多。 他们表示，市场找券的很多，使得票券商和证券商议价的能力提高，若是银行对利率下 调的弹性很小，就不容易续单。 〞钱多到快淹死了，季底一过，钱就出来了，〞一位大型票券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.32%；上日在0.32-0 .35%。短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.40-0.41%，上日在0.40-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间也下行，短天期公债附买回利率 主要在0.23-0.27%，上日在0.23-0.35%；公司债附买回利率主要成交约同上日在0.23-0.30% ；上日在0.23-0.32%。(完) (审校 杨淑祯)