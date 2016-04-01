版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 18:11 BJT

亚洲橡胶：东京指标期胶录得近1%的周线涨幅，等待美国非农就业数据

路透对经济学家的调查显示，美国3月非农就业岗位料增加20.5个，2月为增加24.2万个。失业率料维持在八年低位4.9%不变。

橡胶市场未能从中国制造业活动意外增长中获得支撑，交易员称，这可能是因为东京股市大跌而且油价下滑。

不过TOCOM期胶仍在3月录得14%涨幅，第一季累计上涨11%，受东南亚落叶季以及亚洲橡胶生产商出口下降影响。

上海期交所交投最活跃的9月期胶 上涨130元人民币，收于每吨11,440元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶 最新报每公斤132.0美分，上涨0.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 高琦/刘秀红/艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐