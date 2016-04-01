版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 18:20 BJT

中国新债：湖南4月11日将招标发行411亿元一般地方债，期限七和10年

路透北京4月1日 - 中国湖南省财政厅周五公告，将于4月11日招标发行总额411亿元人民币一般地方债，期限包括七年和10年。

上述一般地方债为湖南今年第一批，两期债的计划发行规模分别为101亿元和310亿元。

招标时间为4月11日上午10:00-10:40，自4月12日起发行并计息，当日发行结束。中债资信评估有限公司对该债券的评级为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐