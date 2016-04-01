德国经济：机械设备制造商协会预期今年对美国出口持平

马来西亚期市：棕榈油期货因供应吃紧上涨逾1%，尾随豆油走高
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
路透法兰克福4月1日 - 德国机械设备制造业联合会(VDMA)总裁布罗德曼(Thilo Brodtmann)周五表示，VDMA预期其成员企业今年对美国的出口将大致持平，上年因欧元兑美元偏弱，提振了对美出口。
“放缓也就是说以欧元计算大致持稳，”布罗德曼在一场记者会间隙向路透表示。
VDMA稍早表示，因汇率、全球经济较弱及水力压裂投资大减等缘故，预计今年对美国的出口成长将放缓。(完) (编译 蔡美珍；审校 郑茵)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。