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货币新闻 | 2016年 4月 1日 星期五 18:51 BJT

德国经济：机械设备制造商协会预期今年对美国出口持平

路透法兰克福4月1日 - 德国机械设备制造业联合会(VDMA)总裁布罗德曼(Thilo Brodtmann)周五表示，VDMA预期其成员企业今年对美国的出口将大致持平，上年因欧元兑美元偏弱，提振了对美出口。

“放缓也就是说以欧元计算大致持稳，”布罗德曼在一场记者会间隙向路透表示。

VDMA稍早表示，因汇率、全球经济较弱及水力压裂投资大减等缘故，预计今年对美国的出口成长将放缓。(完) (编译 蔡美珍；审校 郑茵)

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