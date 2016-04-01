德国经济：机械设备制造商协会预期今年对美国出口持平

路透法兰克福4月1日 - 德国机械设备制造业联合会(VDMA)总裁布罗德曼(Thilo Brodtmann)周五表示，VDMA预期其成员企业今年对美国的出口将大致持平，上年因欧元兑美元偏弱，提振了对美出口。

“放缓也就是说以欧元计算大致持稳，”布罗德曼在一场记者会间隙向路透表示。