重发-东南亚股市：收低，受累于全球经济前景黯淡

(重发以调整格式) 路透4月1日 - 东南亚股市周五下滑，继标准普尔调降中国信用评级展望，以及日本公 布低迷的制造业调查报告后，市场人气因为全球经济前景疑虑而受损。 新加坡海峡时报指数 收低0.8%，至3月10日以来最低收位，泰国SET指数 收低0.5%，菲律宾市场 跌0.2%。 “目前围绕主要经济体，尤其是中国和美国的担忧如此之多，因此买兴减弱且涌现一些 获利盘。”Phillip Capital分析师Teerada Charnyingyong说道。 标准普尔评级服务周四将中国主权评级的展望由稳定调整至负面。 ，这损 及市场人气。 周五公布的一份企业调查显示，日本3月制造业活动以三年多来的最快速度萎缩，因新 出口订单大幅下滑，这加剧了对日本经济重陷衰退的担忧。 马来西亚股市 下滑0.4%，印尼市场 跌0.1%。马来西亚市场周五外资净流 出1,195万美元。 越南股市 收低0.5%，为三周连跌，银行股在震荡交投中领跌。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.18 -1.17 -0.33 +8.22 332.82 新加坡 2818.49 -22.41 -0.79 -2.23 2882.73 马来西亚 1710.55 -7.03 -0.41 +1.07 1692.51 泰国 1400.72 -6.98 -0.50 +8.75 1288.02 印尼 4843.19 -2.19 -0.05 +5.45 4593.01 菲律宾 7245.13 -17.17 -0.24 +4.22 6952.08 越南 558.43 -2.79 -0.50 -3.56 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉; 审校 郑茵)