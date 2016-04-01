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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 19:21 BJT

重发-东南亚股市：收低，受累于全球经济前景黯淡

(重发以调整格式)
    路透4月1日 - 东南亚股市周五下滑，继标准普尔调降中国信用评级展望，以及日本公
布低迷的制造业调查报告后，市场人气因为全球经济前景疑虑而受损。
    
    新加坡海峡时报指数 收低0.8%，至3月10日以来最低收位，泰国SET指数 
收低0.5%，菲律宾市场 跌0.2%。
    
    “目前围绕主要经济体，尤其是中国和美国的担忧如此之多，因此买兴减弱且涌现一些
获利盘。”Phillip Capital分析师Teerada Charnyingyong说道。
    
    标准普尔评级服务周四将中国主权评级的展望由稳定调整至负面。 ，这损
及市场人气。
    
    周五公布的一份企业调查显示，日本3月制造业活动以三年多来的最快速度萎缩，因新
出口订单大幅下滑，这加剧了对日本经济重陷衰退的担忧。 
    
    马来西亚股市 下滑0.4%，印尼市场 跌0.1%。马来西亚市场周五外资净流
出1,195万美元。
    
    越南股市 收低0.5%，为三周连跌，银行股在震荡交投中领跌。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   360.18    -1.17   -0.33   +8.22   332.82
    新加坡                     2818.49   -22.41   -0.79   -2.23  2882.73
    马来西亚                  1710.55    -7.03   -0.41   +1.07  1692.51
    泰国                      1400.72    -6.98   -0.50   +8.75  1288.02
    印尼                      4843.19    -2.19   -0.05   +5.45  4593.01
    菲律宾                     7245.13   -17.17   -0.24   +4.22  6952.08
    越南                        558.43    -2.79   -0.50   -3.56   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
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    法股CAC-40指数         
    

 (编译 孙茉莉; 审校 郑茵)

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