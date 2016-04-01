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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 19:33 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，但马币升值及出口税开征可能限制涨势

路透吉隆坡4月1日 - 马来西亚棕榈油期货周五上涨，为本周第三个上涨日，追随植物油的涨势。

交易商表示，涨幅可能因马币升值而受限，而且4月开始毛棕榈油出口将被征收出口税。

6月棕榈油合约 上涨0.8%，收报每吨2,748马币。成交量报41,031口，2015年的日均量为44,600口。

“大连和CBOT市场这么强，这里的市场也上涨，但可能因为马币的缘故而承压，”吉隆坡一交易员说。

“市场认为马币升值对出口不利，再加上4月开始征(毛棕榈油出口)税，下面几个交易日将会有更多的波动。”

马币兑美元周五触及3.8820，为七个月来最强，因美联储令市场对美国今年升息的疑虑日甚。周五晚间马币涨0.3%，在3.8890附近交投。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 郑茵 审校 孙茉莉)

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