马来西亚期市：棕榈油期货收高，但马币升值及出口税开征可能限制涨势

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透吉隆坡4月1日 - 马来西亚棕榈油期货周五上涨，为本周第三个上涨日，追随植物油的涨势。
交易商表示，涨幅可能因马币升值而受限，而且4月开始毛棕榈油出口将被征收出口税。
6月棕榈油合约 上涨0.8%，收报每吨2,748马币。成交量报41,031口，2015年的日均量为44,600口。
“大连和CBOT市场这么强，这里的市场也上涨，但可能因为马币的缘故而承压，”吉隆坡一交易员说。
“市场认为马币升值对出口不利，再加上4月开始征(毛棕榈油出口)税，下面几个交易日将会有更多的波动。”
马币兑美元周五触及3.8820，为七个月来最强，因美联储令市场对美国今年升息的疑虑日甚。周五晚间马币涨0.3%，在3.8890附近交投。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
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路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。