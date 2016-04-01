国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但印度售价仍然上涨

路透新加坡4月1日 - 亚洲近月石脑油裂解价差周五触及约一周低点，受欧洲市场疲弱拖累，但交易员预计，东方需求将提供支撑。

5月下半月石脑油裂解价差报每吨91.08美元，之前该近月裂解价差在周三接近两个半月高点，因韩国、日本和台湾的需求坚挺。

这三个国家的买家通过招标购买了逾35万吨5月上半月交货的石脑油。

另一方面，包括欧洲在内的西方4月供应减至140万吨，而第一季平均每月运抵亚洲的船货为180万吨。

尽管韩国Lotte Chemical旗下每年100万吨裂解装置本月因维护原因关闭，但韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)和Tosoh各自将在4月中旬前后重启一座裂解装置。

印度巴拉特石油通过标售卖给丸红3.5万吨石脑油，船期为4月28-30日，从孟买启运，离岸价较中东报价升水将近每吨14美元。

而丸红此前购得的3月24-26日孟买启运石脑油升水仅为5美元，售价提高是因为本周西方运至亚洲的供应减少，从而改善了基本面。

Essar Oil也出售3.5万吨4月26-30日从瓦迪纳装运的石脑油，离岸价较中东FOB报价升水11-13美元。此前4月12-16日装运的船货升水为8美元。

新加坡现货市场共计成交八笔汽油现货，从新加坡/马来西亚装运的4月船货总量达到约285万桶，为今年最高月度成交量。其中联合石化买入五笔。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻