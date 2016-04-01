美国热股：喜达屋股价下跌，因中国安邦退出与万豪的竞购

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房

路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。