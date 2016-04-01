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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 22:24 BJT

国际油市：亚洲燃料油跨月和现货贴水收窄，普氏窗口自3月来首次未见成交

路透新加坡4月1日 - 亚洲燃料油市场周五止住上日跌势回升，尽管普氏窗口自3月初以来首次没有现货成交。

路透数据显示，380cst燃料油贴水周五收窄至每吨0.86美元，较周四的每吨较新加坡现货报价贴水0.95美元上涨了0.09美元。

新加坡一交易员说：“今日380cst燃料油买卖差价大幅扩大。”

另一交易商说道：“目前码头交货价升水介于每吨2-3美元间。鉴于目前散货市场依然还是贴水，我丝毫不奇怪供货商会抓住眼下的价格契机。”

互换市场，交易商称，燃料油的正价差亦收窄，因买兴重现。

4-5月380cst燃料油价差收窄，至较新加坡报价每吨贴水1美元，上日报贴水2美元。

Korea East West Power在其网站上称，正通过两项现货招标求购8万吨高硫燃料油，船期定在4-5月间。

新加坡现货市场没有达成交易的报告。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 母红)

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