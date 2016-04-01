国际油市：亚洲燃料油跨月和现货贴水收窄，普氏窗口自3月来首次未见成交

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透新加坡4月1日 - 亚洲燃料油市场周五止住上日跌势回升，尽管普氏窗口自3月初以来首次没有现货成交。
路透数据显示，380cst燃料油贴水周五收窄至每吨0.86美元，较周四的每吨较新加坡现货报价贴水0.95美元上涨了0.09美元。
新加坡一交易员说：“今日380cst燃料油买卖差价大幅扩大。”
另一交易商说道：“目前码头交货价升水介于每吨2-3美元间。鉴于目前散货市场依然还是贴水，我丝毫不奇怪供货商会抓住眼下的价格契机。”
互换市场，交易商称，燃料油的正价差亦收窄，因买兴重现。
4-5月380cst燃料油价差收窄，至较新加坡报价每吨贴水1美元，上日报贴水2美元。
Korea East West Power在其网站上称，正通过两项现货招标求购8万吨高硫燃料油，船期定在4-5月间。
新加坡现货市场没有达成交易的报告。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 母红)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。