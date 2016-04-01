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市场报道 | 2016年 4月 1日 星期五 21:49 BJT

美国热股：阿里巴巴取消资产注入计划，盘初小跌

路透4月1日 - 阿里巴巴集团 取消将旗下医药部门注入香港上市的关联企业的计划，称交易面临监管方面的不确定性，同时中国整体保健行业也存在不确定性。

阿里巴巴股价周五盘初下跌0.27%，报78.82美元 ，周四收报79.03美元。(完)

美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR

美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN

Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N

Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N

Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N

美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN

股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US

欧洲股市报导 .EUCN 日OK本股市报导 .TCN

香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN

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法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 郑茵 审校 母红)

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