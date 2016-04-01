美国热股：洛克希德马丁未能在上月底之前签署战机供应协议，盘初跌近1%

马来西亚期市：棕榈油期货因供应吃紧上涨逾1%，尾随豆油走高
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
路透4月1日 - 消息人士透露，洛克希德马丁 和美国国防部未能实现在3月底之前达成150亿美元新F35战机合同的目标，但应会在4月完成合同的签署工作。
洛克希德马丁周五盘初跌0.98%，报219.34美元 ，周四收报221.50美元。(完)
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马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。