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市场报道 | 2016年 4月 2日 星期六 01:19 BJT

美国各类经济指标总览--2016/4/1(更新版)

(新增工业生产和产能利用率的修正值)
美国劳工部周五公布：美国3月非农就业岗位增加21.5万个(预估为增加20.5万个)，3月平均时薪较前月增长0.3
%(预估为增长0.2%)，失业率为5.0%(预估为4.9%)。 
    
    美国商务部公布，美国2月建筑支出下降0.5%，至1.144万亿美元，预估为上升0.1%。1月建筑支出修订后为
上升2.1%，前值为上升1.5%。 
    
    美国供应管理协会(ISM)公布，3月制造业活动指数为51.8，2月为49.5。 
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的美国工业生产和产能利用率的年度修正数据，2月产能利用率下修
至75.4%，前值为76.7%；2月制造业产出下修为增长0.1%，前值为增长0.2%；2月工业产出未修正，仍为下滑0.5
%。 

 失业率(%)                               5.0  (3月)                       4.9  (2月)
 非农业就业岗位(万)                 增加21.5  (3月)                  增加24.5  (2月修正值)
 平均时薪(%)                            +0.3  (3月)                      -0.1  (2月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                 -0.2  (2月)                      持平  (1月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)             +0.3  (2月)                      +0.3  (1月)
 实质所得(%)                            -0.5  (2月)                      +0.7  (1月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                 持平  (2月)                      -0.2  (1月)
 不包括食品和能源PPI(%)                 持平  (2月)                      +0.4  (1月)
 国内生产总值(GDP)(%)                   +1.4  (第四季终值)               +2.0  (第三季终值)  
 GDP平减指数(%)                         +0.9  (第四季终值)          　　 +1.3  (第三季终值)   
 零售销售(%)                            -0.1  (2月)                      -0.4  (1月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)              逆差456.8  (1月)                   逆差447  (12月修正值)
 雇佣成本(%)                            +0.6  (第三季)                   +0.2  (第二季)
 工业生产(%)                            -0.5  (2月修正值)                +0.6  (1月修正值)
 产能利用率(%)                          75.4  (2月修正值)                75.8  (1月修正值)
 初请失业金人数(万人)                   27.6  (3月26日当周)              26.5  (3月19日当周)
 联邦预算(亿美元)                赤字1,930亿  (2月)               盈余551.6亿  (1月)
 领先指标(%)                             0.1  (2月)                      -0.2  (1月修正值)
 个人所得(%)                            +0.2  (2月)                      +0.5  (1月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)               -0.1  (2月)                      +0.1  (1月)
 消费者信贷(亿美元)                增加105.4  (1月)                 增加213.8  (12月修正值)
 企业库存(%)                            +0.1  (1月)                      持平  (12月修正值)
 建筑支出(%)                            -0.5  (2月)                      +2.1  (1月修正值)
 消费者信心                             96.2  (3月)                      94.0  (2月修正值)
 房屋开工(万户)                        117.8  (2月)                       112  (1月修正值)
 建筑许可(万户)                        117.7  (2月修正值)               120.4  (1月修正值)
 成屋销售(万户)                          508  (2月)                       547  (1月修正值)
 新屋销售(万户)                         49.4  (1月)                      54.4  (12月修正值)
 工厂订单(%)                            +1.6  (1月)                      -2.9  (12月)
 耐久财(耐用品)订单(%)                  -2.8  (2月)                      +4.7  (1月)
 供应管理协会非制造业指数               53.4  (2月)                      53.5  (1月)
 供应管理协会制造业指数                 51.8  (3月)                      49.5  (2月)
 趸售(批发)库存(%)                      +0.2  (1月修正值)                持平  (12月修正值)
 进口物价(%)                            -0.3  (2月)                      -1.0  (1月修正值)
 出口物价(%)                            -0.4  (2月)                      -0.8  (1月)
 单位劳工成本(%)                        +3.3  (第四季修正值)             +1.9  (第三季修正值)
 非农业生产率(%)                        -2.2  (第四季修正值)             +2.1  (第三季修正值)
 经常账(亿美元)                    赤字1,253  (第四季)              赤字1,299  (第三季修正值)

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