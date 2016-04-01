美国各类经济指标总览--2016/4/1(更新版)

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增工业生产和产能利用率的修正值) 美国劳工部周五公布：美国3月非农就业岗位增加21.5万个(预估为增加20.5万个)，3月平均时薪较前月增长0.3 %(预估为增长0.2%)，失业率为5.0%(预估为4.9%)。 美国商务部公布，美国2月建筑支出下降0.5%，至1.144万亿美元，预估为上升0.1%。1月建筑支出修订后为 上升2.1%，前值为上升1.5%。 美国供应管理协会(ISM)公布，3月制造业活动指数为51.8，2月为49.5。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的美国工业生产和产能利用率的年度修正数据，2月产能利用率下修 至75.4%，前值为76.7%；2月制造业产出下修为增长0.1%，前值为增长0.2%；2月工业产出未修正，仍为下滑0.5 %。 失业率(%) 5.0 (3月) 4.9 (2月) 非农业就业岗位(万) 增加21.5 (3月) 增加24.5 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (3月) -0.1 (2月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.2 (2月) 持平 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%) -0.5 (2月) +0.7 (1月) 生产者物价指数(PPI)(%) 持平 (2月) -0.2 (1月) 不包括食品和能源PPI(%) 持平 (2月) +0.4 (1月) 国内生产总值(GDP)(%) +1.4 (第四季终值) +2.0 (第三季终值) GDP平减指数(%) +0.9 (第四季终值) +1.3 (第三季终值) 零售销售(%) -0.1 (2月) -0.4 (1月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差456.8 (1月) 逆差447 (12月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第三季) +0.2 (第二季) 工业生产(%) -0.5 (2月修正值) +0.6 (1月修正值) 产能利用率(%) 75.4 (2月修正值) 75.8 (1月修正值) 初请失业金人数(万人) 27.6 (3月26日当周) 26.5 (3月19日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,930亿 (2月) 盈余551.6亿 (1月) 领先指标(%) 0.1 (2月) -0.2 (1月修正值) 个人所得(%) +0.2 (2月) +0.5 (1月) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.1 (2月) +0.1 (1月) 消费者信贷(亿美元) 增加105.4 (1月) 增加213.8 (12月修正值) 企业库存(%) +0.1 (1月) 持平 (12月修正值) 建筑支出(%) -0.5 (2月) +2.1 (1月修正值) 消费者信心 96.2 (3月) 94.0 (2月修正值) 房屋开工(万户) 117.8 (2月) 112 (1月修正值) 建筑许可(万户) 117.7 (2月修正值) 120.4 (1月修正值) 成屋销售(万户) 508 (2月) 547 (1月修正值) 新屋销售(万户) 49.4 (1月) 54.4 (12月修正值) 工厂订单(%) +1.6 (1月) -2.9 (12月) 耐久财(耐用品)订单(%) -2.8 (2月) +4.7 (1月) 供应管理协会非制造业指数 53.4 (2月) 53.5 (1月) 供应管理协会制造业指数 51.8 (3月) 49.5 (2月) 趸售(批发)库存(%) +0.2 (1月修正值) 持平 (12月修正值) 进口物价(%) -0.3 (2月) -1.0 (1月修正值) 出口物价(%) -0.4 (2月) -0.8 (1月) 单位劳工成本(%) +3.3 (第四季修正值) +1.9 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -2.2 (第四季修正值) +2.1 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,253 (第四季) 赤字1,299 (第三季修正值)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算