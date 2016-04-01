欧洲汇市：英镑贸易加权指数降至逾两年最低，因退欧忧虑和数据逊预期

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透伦敦4月1日 - 英镑贸易加权指数周五跌至逾两年低位，受累于制造业调查表现疲弱。该调查显示，英国制造业增长不及预期，受到对英国可能脱欧的持续担忧拖累。
TNS线上民调周五显示，支持和反对英国退欧的阵营旗鼓相当，各占35%，30%的民众未作出决定。
3月英国Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)升至51.0，但不及分析师预估的51.2。新出口订单也呈现萎缩。
英镑兑美元 跌1.1%至1.4195美元，在好于预期的美国就业报告推高美元后，英镑跌势加速。
英镑兑欧元 上涨1.2%，至0.8020英镑，为2014年11月以来最高。这拖累英镑贸易加权指数 降至84.3，为2013年12月来最低，且在1-3月份录得2008年底以来最差单季表现。
“我们预计英镑将倾向下行，”瑞银财富管理部门策略师Daniel Trum表示。“我们仍预计英国将留在欧盟，预计脱欧的可能性为30%。但我们承认，英镑将暂时受挫，因为投资者一定程度上在为不同的公投结果做准备。”
他建议投资者在1.44美元的水平卖出英镑，目标定在1.38美元，止损位设在1.48美元。(完)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。