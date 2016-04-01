欧洲汇市：英镑贸易加权指数降至逾两年最低，因退欧忧虑和数据逊预期

路透伦敦4月1日 - 英镑贸易加权指数周五跌至逾两年低位，受累于制造业调查表现疲弱。该调查显示，英国制造业增长不及预期，受到对英国可能脱欧的持续担忧拖累。

TNS线上民调周五显示，支持和反对英国退欧的阵营旗鼓相当，各占35%，30%的民众未作出决定。

3月英国Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)升至51.0，但不及分析师预估的51.2。新出口订单也呈现萎缩。

英镑兑美元 跌1.1%至1.4195美元，在好于预期的美国就业报告推高美元后，英镑跌势加速。

英镑兑欧元 上涨1.2%，至0.8020英镑，为2014年11月以来最高。这拖累英镑贸易加权指数 降至84.3，为2013年12月来最低，且在1-3月份录得2008年底以来最差单季表现。

“我们预计英镑将倾向下行，”瑞银财富管理部门策略师Daniel Trum表示。“我们仍预计英国将留在欧盟，预计脱欧的可能性为30%。但我们承认，英镑将暂时受挫，因为投资者一定程度上在为不同的公投结果做准备。”