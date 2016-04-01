金属期市：期铝触及近三周最高，因数据显示中国制造业九个月来首次扩张

* 美国非农就业岗位增幅和薪资增长高于预期

* 期铜触及四周最低

* LME铝库存在三周内减少五分之一

* 中国制造业活动在九个月来首次扩张

路透伦敦4月1日 - 期铝周五触及近三周最高水准，此前数据显示中国制造业活动在九个月来首次扩张，但其他基本金属价格下滑，因美国就业数据提振美国进一步加息的前景。

美国非农就业岗位大幅增长，且薪资反弹，打压诸如铜等金属价格，期铜短暂触及四周低位。

尽管一些分析师表示，因全球经济成长放缓，美联储可能继续对升息采取谨慎态度，但其他分析师称，美国经济数据良好将提振美联储加息的可能性。

“我认为非农就业数据暗示美联储在今年加息将是毋庸置疑的，很可能就在6月行动，”Lenox Wealth Advisors首席投资长David Carter称。

铝价上涨，此前中国公布3月制造业采购经理人指数(PMI)环比上涨1.2个百分点至50.2，高于路透调查预估中值49.3，九个月来首次高于50的枯荣分水岭。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收涨1.1%，报每吨1,536美元，盘中高见1,547美元，为3月14日来最高。

不过部分分析师对中国PMI数据表现谨慎。

“本行分析师相信(中国PMI数据)反弹主要是季节性因素造成。中国经济有回稳的迹象，但谈到反弹可否持续是言之尚早，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann说。

3月日本大型制造业信心降至三年低点，以及欧元区制造业增长疲弱的数据也打压金属市场。

铝库存减少，扶助支撑铝价。LME可获得的铝库存周五再减少2.5万吨，库存在过去三周减少了五分之一。

消息人士向路透称，日本铝库存减少，刺激4-6月日本铝升水较上季增长5-6%。

LME期铜 收盘时没有成交，买盘最后跌0.3%，报每吨4,834美元，此前下滑至3月3日来最低4,807美元，延续周四下挫0.5%的頽势。

期锌 是表现最好的LME金属，上涨3%，收报每吨1,872美元。