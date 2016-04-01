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市场报道 | 2016年 4月 2日 星期六 04:55 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦因跟进买盘而上涨，本周上涨2.8%

路透芝加哥4月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周五多数上涨，在上日劲升约2%后有跟进买盘，交易商称，受助于政府预计今年美国小麦种植面积将为46年来最小。

较长期天气预报显示，美国大平原南部小麦种植带较乾旱地区将可能迎来降水，以及全球小麦供应充足，限制CBOT小麦价格涨幅。

CBOT-5月小麦 收涨2-1/4美分，报4.75-3/4美元，本周上涨2.8%，为三周内最大周度升幅。5月小麦守住50日移动均线支撑位，但仍低于100日移动均线。

国际谷物理事会周五预计，2016/17年全球小麦产量将为7.13亿吨，低于2015/16年的7.34亿吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为96,072口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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