芝加哥期市：CBOT小麦因跟进买盘而上涨，本周上涨2.8%

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透芝加哥4月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周五多数上涨，在上日劲升约2%后有跟进买盘，交易商称，受助于政府预计今年美国小麦种植面积将为46年来最小。
较长期天气预报显示，美国大平原南部小麦种植带较乾旱地区将可能迎来降水，以及全球小麦供应充足，限制CBOT小麦价格涨幅。
CBOT-5月小麦 收涨2-1/4美分，报4.75-3/4美元，本周上涨2.8%，为三周内最大周度升幅。5月小麦守住50日移动均线支撑位，但仍低于100日移动均线。
国际谷物理事会周五预计，2016/17年全球小麦产量将为7.13亿吨，低于2015/16年的7.34亿吨。
今日CBOT小麦期货预估成交量为96,072口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。