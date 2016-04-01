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市场报道 | 2016年 4月 2日 星期六 04:13 BJT

美国股市：道琼工业指数收涨0.61%，Nasdaq指数上升0.92%

路透纽约4月1日 - 美国股市录得第七周连涨，周五公布良好的美国就业数据和制造业数据暗示企业盈利将改善，盖过对美国可能升息的忧虑。

根据初步收盘收据，道琼工业指数 收高107.66点，或0.61%，报17,792.75点；标准普尔500指数 收升13.04点，或0.63%，报2,072.78点；Nasdaq指数 上升44.70点，或0.92%，报4,914.54点。

本周，道指上升1.8%，标普500指数攀升1.6%，NASDAQ指数劲涨3%。(完)

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