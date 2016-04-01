美国股市：道琼工业指数收涨0.61%，Nasdaq指数上升0.92%

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透纽约4月1日 - 美国股市录得第七周连涨，周五公布良好的美国就业数据和制造业数据暗示企业盈利将改善，盖过对美国可能升息的忧虑。
根据初步收盘收据，道琼工业指数 收高107.66点，或0.61%，报17,792.75点；标准普尔500指数 收升13.04点，或0.63%，报2,072.78点；Nasdaq指数 上升44.70点，或0.92%，报4,914.54点。
本周，道指上升1.8%，标普500指数攀升1.6%，NASDAQ指数劲涨3%。(完)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。