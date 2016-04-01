加拿大股市：下跌，因能源股和黑莓股价下挫

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透多伦多4月1日 - 加拿大主要股指周五下跌，受累于业绩令人失望的黑莓 劲跌7.6%，以及油价下跌拉低能源股。
不过，该股指本周上涨0.6%，在周四首季最后一个交易日走坚，且在3月的表现为逾四年来最好。
投资者尝试“推动股市以上涨为首季收官，今日看到一些再调整头寸，”Avenue Investment Management联席投资组合经理Bryden Teich说。
黑莓跌至9.74加元，此前公司公布第四季营收跌幅大于预期。
多伦多证券交易所S&P/TSX综合股指 收低54.03点，或0.4%，报13,440.33点。10大类股中有六种收跌。能源股下跌2.6%；金融股下滑0.1%；加拿大材料股上涨0.5%。
加拿大央行首季企业前景调查显示，企业信心改善，但总体仍然低迷，因来自海外持续需求的正面驱动力仍基本被油价冲击的影响抵消。 (完)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。