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市场报道 | 2016年 4月 2日 星期六 05:39 BJT

加拿大股市：下跌，因能源股和黑莓股价下挫

路透多伦多4月1日 - 加拿大主要股指周五下跌，受累于业绩令人失望的黑莓 劲跌7.6%，以及油价下跌拉低能源股。

不过，该股指本周上涨0.6%，在周四首季最后一个交易日走坚，且在3月的表现为逾四年来最好。

投资者尝试“推动股市以上涨为首季收官，今日看到一些再调整头寸，”Avenue Investment Management联席投资组合经理Bryden Teich说。

黑莓跌至9.74加元，此前公司公布第四季营收跌幅大于预期。

多伦多证券交易所S&P/TSX综合股指 收低54.03点，或0.4%，报13,440.33点。10大类股中有六种收跌。能源股下跌2.6%；金融股下滑0.1%；加拿大材料股上涨0.5%。

加拿大央行首季企业前景调查显示，企业信心改善，但总体仍然低迷，因来自海外持续需求的正面驱动力仍基本被油价冲击的影响抵消。 (完)

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