版本:
中国
市场报道 | 2016年 4月 3日 星期日 11:30 BJT

CFTC报告：COMEX期金3月29日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年3月29日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(480,461口)
    262,082   72,276   45,729  123,227  331,191  431,038  449,196   49,423  31,265
    
    较3月22日变动(未平仓合约：减少(30,118口)
    
      3,436   -7,539  -27,561   -3,854    4,116  -27,979  -30,984   -2,139     866
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       54.5     15.0      9.5     25.6     68.9     89.7     93.5     10.3     6.5
    
    各类交易商数量(总计为347家)
        162      100       87       47       57      257      207
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 张明钧)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐