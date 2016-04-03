CFTC报告：COMEX期金3月29日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年3月29日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报 告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(480,461口) 262,082 72,276 45,729 123,227 331,191 431,038 449,196 49,423 31,265 较3月22日变动(未平仓合约：减少(30,118口) 3,436 -7,539 -27,561 -3,854 4,116 -27,979 -30,984 -2,139 866 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 54.5 15.0 9.5 25.6 68.9 89.7 93.5 10.3 6.5 各类交易商数量(总计为347家) 162 100 87 47 57 257 207 (完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)