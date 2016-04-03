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市场报道 | 2016年 4月 3日 星期日 11:29 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货3月29日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年3月29日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以
50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(216,510口)
     64,315   92,813   29,014  110,934   77,895  204,263  199,722   12,247  16,788
    
    较3月22日变动(未平仓合约：增加4,778口)
    
        312    2,773    2,257    2,531     -332    5,100    4,698     -322      80
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.7     42.9     13.4     51.2     36.0     94.3     92.2      5.7     7.8
    
    各类交易商数量(总计为316家)
         95      131       79       64       59      204      235
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 张明钧)

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