CFTC报告：ICE棉花期货3月29日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年3月29日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以 50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(216,510口) 64,315 92,813 29,014 110,934 77,895 204,263 199,722 12,247 16,788 较3月22日变动(未平仓合约：增加4,778口) 312 2,773 2,257 2,531 -332 5,100 4,698 -322 80 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 29.7 42.9 13.4 51.2 36.0 94.3 92.2 5.7 7.8 各类交易商数量(总计为316家) 95 131 79 64 59 204 235 (完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)