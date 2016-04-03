CFTC报告：CBOT大豆期货3月29日持仓报告(表)

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年3月29日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告， 每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(763,700口) 215,560 146,702 138,897 352,179 392,725 706,636 678,324 57,064 85,376 较3月22日变动(未平仓合约：增加13,948口) 13,189 -10,404 10,817 -7,513 9,376 16,493 9,789 -2,545 4,159 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 28.2 19.2 18.2 46.1 51.4 92.5 88.8 7.5 11.2 各类交易商数量(总计为587家) 159 185 198 134 178 429 464 (完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。