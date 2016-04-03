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货币新闻 | 2016年 4月 3日 星期日 11:27 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货3月29日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年3月29日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(763,700口)
    215,560  146,702  138,897  352,179  392,725  706,636  678,324   57,064  85,376
    
    较3月22日变动(未平仓合约：增加13,948口)
    
     13,189  -10,404   10,817   -7,513    9,376   16,493    9,789   -2,545   4,159
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       28.2     19.2     18.2     46.1     51.4     92.5     88.8      7.5    11.2
    
    各类交易商数量(总计为587家)
        159      185      198      134      178      429      464
    (完)                   

  
 (编译 王丽鑫；审校 张明钧)

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