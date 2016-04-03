CFTC报告：NYMEX原油期货3月29日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年3月29日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,734,511口) 534,637 229,126 549,599 559,331 864,381 1643567 1643106 90,944 91,405 较3月22日变动(未平仓合约：增加28,880口) 6,799 9,265 9,867 6,598 14,719 23,264 33,851 5,616 -4,971 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 30.8 13.2 31.7 32.2 49.8 94.8 94.7 5.2 5.3 各类交易商数量(总计为405家) 130 136 170 92 112 314 345 (完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)