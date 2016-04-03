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市场报道 | 2016年 4月 3日 星期日 11:28 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货3月29日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年3月29日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,734,511口)
    534,637  229,126  549,599  559,331  864,381  1643567  1643106   90,944  91,405 
    
    较3月22日变动(未平仓合约：增加28,880口)
    
      6,799    9,265    9,867    6,598   14,719   23,264   33,851    5,616  -4,971
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       30.8     13.2     31.7     32.2     49.8     94.8     94.7      5.2     5.3
    
    各类交易商数量(总计为405家)
        130      136      170       92      112      314      345
    (完)   
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 张明钧)

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