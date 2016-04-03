CFTC报告：COMEX期铜3月29日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年3月29日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(186,775口) 67,603 72,029 27,888 76,022 72,557 171,513 172,474 15,262 14,301 较3月22日变动(未平仓合约：增加8,598口) 5,089 10,433 -765 3,856 -646 8,180 9,022 418 -424 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 36.2 38.6 14.9 40.7 38.8 91.8 92.3 8.2 7.7 各类交易商数量(总计为280家) 84 117 65 57 52 181 205 (完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)