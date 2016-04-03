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市场报道 | 2016年 4月 3日 星期日 11:25 BJT

CFTC报告：COMEX期铜3月29日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年3月29日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(186,775口)
     67,603   72,029   27,888   76,022   72,557  171,513  172,474   15,262  14,301
    
    较3月22日变动(未平仓合约：增加8,598口)
    
      5,089   10,433     -765    3,856     -646    8,180    9,022      418    -424
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       36.2     38.6     14.9     40.7     38.8     91.8     92.3      8.2     7.7
    
    各类交易商数量(总计为280家)
         84      117       65       57       52      181      205
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 张明钧)

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