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市场报道 | 2016年 4月 3日 星期日 11:26 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货3月29日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年3月29日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,328,820口)
    355,259  356,977  190,969  636,625  608,932  1182853  1156878  145,967 171,942
    
    较3月22日变动(未平仓合约：减少10,050口)
    
     -3,491  -45,073   -7,795    2,625   37,873   -8,661  -14,995   -1,389   4,945
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       26.7     26.9     14.4     47.9     45.8     89.0     87.1     11.0    12.9
    
    各类交易商数量(总计为681家)
        166      157      156      246      279      488      534
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 张明钧)

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