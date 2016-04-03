CFTC报告：CBOT玉米期货3月29日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年3月29日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,328,820口) 355,259 356,977 190,969 636,625 608,932 1182853 1156878 145,967 171,942 较3月22日变动(未平仓合约：减少10,050口) -3,491 -45,073 -7,795 2,625 37,873 -8,661 -14,995 -1,389 4,945 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 26.7 26.9 14.4 47.9 45.8 89.0 87.1 11.0 12.9 各类交易商数量(总计为681家) 166 157 156 246 279 488 534 (完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)