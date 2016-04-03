金砖国家：4月1日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
路透4月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月1日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.27%，报826.19点。
中国股市：沪综指小幅收涨，银行股获明显护盘但小长假前市场情绪偏谨慎
中国汇市：人民币缩量收升续创三个半月新高，关注美非农数据影响
香港股市：恒指收跌1.3%创五周最大日跌幅，因标普下调中港评级展望
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.01%，报50,561.526点。
巴西汇市：美国就业数据强劲令市场预期美联储或比预期更早加息，打压多数拉美货币下跌，但雷亚尔逆势上扬近1%，此前警方在扩大腐败调查之际逮捕部分前执政党官员。雷亚尔兑美元 收报3.5603/27，上日收报3.5935/63。
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南非股市：第二季第一个交易日股市下跌，因油价下滑令有关全球经济状况的担忧重燃。指标Top-40指数 收盘下跌1.42%，报45,485.3点；大盘综合指数 收盘下跌1.27%，报51,584.13点。
南非汇市：兰特兑美元大涨至三个月高位，此前总统祖玛称将发表全国讲话
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印度股市：下跌，且五周来首次周线下滑，因投资者预计企业季度财报疲软。BSE指数 收盘下跌0.28%，报25,269.64点；NSE指数 收盘下跌0.33%，报7,713.05点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.26/66.27，上日收报66.25/66.26。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.63%，报861.96点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌2.28%，报457.44点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.85%，报67.595；卢布兑欧元 贬值0.85%，报76.924。(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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