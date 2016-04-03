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亚洲 | 2016年 4月 3日 星期日 15:20 BJT

更新版 1- 《全球汇市》美元持于逾五个月低点附近，美国数据带来的影响减退

(新增文末表格)
    * 3月非农就业岗位增加21.5万个
    * ISM美国3月制造业数据好于预期
    * 欧元兑美元下跌后反弹
    * 数据被认为将不会改变美联储鸽派政策路径

    路透纽约4月1日 - 美元兑一篮子主要货币周五几无变动，持于逾五
个月低位附近的水准，因交易商越来越没有信心，强于预期的美国经济数
据是否能改变美联储鸽派的政策路径。
    
    美国劳工部公布，3月美国非农就业岗位大幅增加，平均时薪增长；
及另一份报告显示，3月美国制造业活动扩张速度好于预期后，美元一度
从近期跌势中反弹。
    
    随着美国交易时段推移，数据提振美元的效应减弱，交易商对数据足
以驱使美联储加快加息步伐感到愈发怀疑。美联储主席叶伦周二表示，联
储加息宜“谨慎行事”。
    
    “这些报告没有明显改变美国货币政策前景，”Wells Fargo Securi
ties汇市策略师Eric Viloria说。
    
    在美国就业和制造业数据公布后，欧元跌至1.1335美元，稍早曾触及
五个半月高位1.1437美元。但在纽约汇市尾盘，欧元反弹，上涨0.14%，
报1.1394美元。
    
    美元兑日圆 也下跌，触及一周半低位111.61日圆。
    
    “这就是在显示日圆潜在劲道的持续信号，”德意志银行驻纽约的外
汇策略部门全球主管Alan Ruskin谈及美元兑日圆走弱时表示。
    
    美元指数 尾盘基本持平在94.615，离周四触及的五个半月低点
94.319不远。
    
    美元指数在首季大跌超过4%，录得逾五年来最大季度百分比跌幅。
    
    美元指数本周下挫1.6%，势将为2月初来最大周百分比跌幅。欧元兑
美元本周大涨约2%，势将为2月初来最大周线升幅。 
    
    美元兑瑞郎跌0.27%，报0.9585瑞郎，在美元数据公布后曾触及日内
高位0.9627瑞郎。(完)

                                 今日     上日    当日  今年以来
  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌% 
  收市价
    
    欧元/美元            1.1386   1.1378   +0.07   +4.84 
  1.0860
    美元/日圆            111.65   112.56   -0.81   -7.19 
  120.30
    欧元/日圆         127.22   128.07   -0.66   -2.49 
  130.47
    美元/瑞郎            0.9573   0.9611   -0.40   -4.44 
  1.0018
    英镑/美元            1.4220   1.4358   -0.96   -3.51 
  1.4738
    美元/加元            1.3009   1.3004   +0.04   -6.00 
  1.3839
    美元/离岸人民币       6.4703   6.4634   +0.11   -1.
49   6.5680
    澳元/美元            0.7668   0.7654   +0.18   +5.40 
  0.7275
    欧元/瑞郎         1.0913   1.0943   -0.27   +0.25 
  1.0886
    欧元/英镑         0.8006   0.7922   +1.06   +8.67 
  0.7367
    新西兰元/美元        0.6889   0.6903   -0.20   +0.94 
  0.6825
    美元/挪威克朗        8.3131   8.2599   +0.64   -5.96 
  8.8398
    欧元/挪威克朗     9.4672   9.4065   +0.65   -1.39 
  9.6011
    美元/瑞典克朗        8.1359   8.1164   +0.24   -3.68 
  8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.2726   9.2371   +0.38   +1.11 
  9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)    
    
      
      
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ZZ>
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LL]
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CN]
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CN]
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CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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 (编译 利棣儿；审校 李军)

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