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亚洲 | 2016年 4月 4日 星期一 06:34 BJT

重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月1日

(重发以删除多余代码)
    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          78.73    -0.30    -0.38   1973764
    京东                26.76    +0.26    +0.98  10965622
    新浪              47.44    +0.07    +0.15    363579
    搜狐              48.98    -0.56    -1.13    185485
    网易             143.02    -0.56    -0.39   1062904
    百度             190.33    -0.55    -0.29   2443014
    
    台湾
    台湾积体电路       26.12    -0.08    -0.31   1166938
    联电                2.13    +0.05    +2.40    222078
    日月光              5.74    -0.11    -1.88    215086
    矽品精密           7.90    -0.07    -0.88    367552
    和信超媒体         2.80    +0.09    +3.32      8794
    友达                2.90    -0.05    -1.69     65904
    中华电信           34.00    +0.24    +0.71     35918
    台湾国际航电      39.69    -0.27    -0.68   1055075
    
    香港
    中国移动           55.79    +0.34    +0.61    163371
    中国联通           13.04    -0.12    -0.91     62964
    中国电信           52.54    +0.03    +0.06      6929
    中芯国际            4.44    -0.01    -0.22       795
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00        43
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张明钧)

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