重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月1日

(重发以删除多余代码) 以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 78.73 -0.30 -0.38 1973764 京东 26.76 +0.26 +0.98 10965622 新浪 47.44 +0.07 +0.15 363579 搜狐 48.98 -0.56 -1.13 185485 网易 143.02 -0.56 -0.39 1062904 百度 190.33 -0.55 -0.29 2443014 台湾 台湾积体电路 26.12 -0.08 -0.31 1166938 联电 2.13 +0.05 +2.40 222078 日月光 5.74 -0.11 -1.88 215086 矽品精密 7.90 -0.07 -0.88 367552 和信超媒体 2.80 +0.09 +3.32 8794 友达 2.90 -0.05 -1.69 65904 中华电信 34.00 +0.24 +0.71 35918 台湾国际航电 39.69 -0.27 -0.68 1055075 香港 中国移动 55.79 +0.34 +0.61 163371 中国联通 13.04 -0.12 -0.91 62964 中国电信 52.54 +0.03 +0.06 6929 中芯国际 4.44 -0.01 -0.22 795 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 43 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张明钧)