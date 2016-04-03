澳新经济指标预测--4月4日-4月11日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月4日当周 4月4日(一) 0100 澳洲MI通胀指标(较前月) 3月 -- -0.2% 0130 澳洲建筑许可 2月 +2.0% -7.5% 民间住宅建筑许可 -- -6.0% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 3月 -- +6.9% 网路招聘广告 -- -1.3% 0130 澳洲零售销售(较前月) 2月 +0.4% +0.3% 2200 新西兰NZIER企业信心指数 第一季 -- 15.0% 产能利用率 -- 93.2% 4月4-5日 2330 澳洲AIG服务业指数 3月 -- 51.8 4月5日(二) 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 2月 逆差26.00 逆差29.37 商品和服务进口 -- -1.0% 商品和服务出口 -- +1.0% 0430 澳洲央行利率决定 4月 2.00% 2.00% 4月6日(三) 暂无重要经济数据。 4月6-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 3月 -- 46.1 4月7日(四) 暂无重要经济数据。 4月8日(五) 暂无重要经济数据。 4月11日当周 4月10日(日) 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- +0.7% (较上年同期) -- +9.3% 4月11日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- -3.9% 投资性房屋融资 -- -1.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张涛；审校 杜明霞)