版本:
中国
市场报道 | 2016年 4月 4日 星期一 06:41 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月4日-4月11日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值

    4月4日当周
    
    4月4日(一)
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数        3月        --        720.8
    1400 美国就业趋势指数                              3月        --        129.1
    1400 美国工厂订单(较前月)                          2月      -1.7%       +1.6%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                           --        -0.2%
             耐久财(耐用品)订单(较前月)          2月修正值        --        -2.8%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                         --        -1.0%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --        -1.9%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   --        -1.8%    
    
    4月5日(二)
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                       2月     逆差7.5     逆差6.6
               出口(亿加元)                                       --          460
               进口(亿加元)                                       --        466.5
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                     2月     逆差462     逆差457
    1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)       3月终值        --         51.0
                   综合PMI                                        --         51.1
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI             3月        54.0        53.4
                              企业活动分项指数                    --         57.8
                              就业分项指数                        --         49.7
                              新订单分项指数                      --         55.5
                              投入物价分项指数                    --         45.5
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                    2月         --        554.1
    
    4月6日(三)
    1100 美国抵押贷款市场指数                        前周         --        460.5
             再融资指数                                           --      1,784.7
    1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI)                3月         --         56.8
                   经季节调整PMI                                 55.0        53.4
    
    4月7日(四)
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                      2月        +4.5%       -9.8%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            4月2日当周       --         27.6
                 四周均值(万人)                                   --       26.325
                 续请失业金人数(万人)           3月26日当周       --        217.3
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                      2月    增加143.4   增加105.4
    
    4月8日(五)
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                    3月        19.00       21.26
    1230 加拿大就业岗位变动(万人)                    3月      增加1.5    减少0.23
               失业率                                            7.3%        7.3%
               就业参与率                                         --        65.9%
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)                  2月        -0.2%       +0.2%
             趸售销售(较前月)                                    持平       -1.7%
    
    4月11日当周
    
    4月11日(一)
    暂无重要经济数据公布。(完)
       
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 杜明霞；审校 张荻)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐