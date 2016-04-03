重温稿- 《全球汇市》美元持于逾五个月低点附近，美国数据带来的影响减退

(重温稿) * 3月非农就业岗位增加21.5万个 * ISM美国3月制造业数据好于预期 * 欧元兑美元下跌后反弹 * 数据被认为将不会改变美联储鸽派政策路径 路透纽约4月1日 - 美元兑一篮子主要货币周五几无变动，持于逾五 个月低位附近的水准，因交易商越来越没有信心，强于预期的美国经济数 据是否能改变美联储鸽派的政策路径。 美国劳工部公布，3月美国非农就业岗位大幅增加，平均时薪增长； 及另一份报告显示，3月美国制造业活动扩张速度好于预期后，美元一度 从近期跌势中反弹。 随着美国交易时段推移，数据提振美元的效应减弱，交易商对数据足 以驱使美联储加快加息步伐感到愈发怀疑。美联储主席叶伦周二表示，联 储加息宜“谨慎行事”。 “这些报告没有明显改变美国货币政策前景，”Wells Fargo Securi ties汇市策略师Eric Viloria说。 在美国就业和制造业数据公布后，欧元跌至1.1335美元，稍早曾触及 五个半月高位1.1437美元。但在纽约汇市尾盘，欧元反弹，上涨0.14%， 报1.1394美元。 美元兑日圆 也下跌，触及一周半低位111.61日圆。 “这就是在显示日圆潜在劲道的持续信号，”德意志银行驻纽约的外 汇策略部门全球主管Alan Ruskin谈及美元兑日圆走弱时表示。 美元指数 尾盘基本持平在94.615，离周四触及的五个半月低点 94.319不远。 美元指数在首季大跌超过4%，录得逾五年来最大季度百分比跌幅。 美元指数本周下挫1.6%，势将为2月初来最大周百分比跌幅。欧元兑 美元本周大涨约2%，势将为2月初来最大周线升幅。 美元兑瑞郎跌0.27%，报0.9585瑞郎，在美元数据公布后曾触及日内 高位0.9627瑞郎。(完) 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1386 1.1378 +0.07 +4.84 1.0860 美元/日圆 111.65 112.56 -0.81 -7.19 120.30 欧元/日圆 127.22 128.07 -0.66 -2.49 130.47 美元/瑞郎 0.9573 0.9611 -0.40 -4.44 1.0018 英镑/美元 1.4220 1.4358 -0.96 -3.51 1.4738 美元/加元 1.3009 1.3004 +0.04 -6.00 1.3839 美元/离岸人民币 6.4703 6.4634 +0.11 -1. 49 6.5680 澳元/美元 0.7668 0.7654 +0.18 +5.40 0.7275 欧元/瑞郎 1.0913 1.0943 -0.27 +0.25 1.0886 欧元/英镑 0.8006 0.7922 +1.06 +8.67 0.7367 新西兰元/美元 0.6889 0.6903 -0.20 +0.94 0.6825 美元/挪威克朗 8.3131 8.2599 +0.64 -5.96 8.8398 欧元/挪威克朗 9.4672 9.4065 +0.65 -1.39 9.6011 美元/瑞典克朗 8.1359 8.1164 +0.24 -3.68 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.2726 9.2371 +0.38 +1.11 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= (编译 利棣儿；审校 李军)