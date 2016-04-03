欧洲经济指标预测--4月4日-4月11日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月4日当周 4月4日(一) 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 -- 2.40% 0830 英国Markit/CPIS建筑业采购经理人指数(PMI) 3月 54.0 54.2 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 正6.4 正5.5 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -0.6% -1.0% (较上年同期) -4.0% -2.9% 0900 欧元区失业率 2月 10.3% 10.3% 4月5-12日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 3月 +0.8% -1.4% (较上年同期) 截至3月的三个月 +9.5% +9.7% 4月5日(二) 0600 德国工业订单(较前月) 2月 +0.2% -0.1% 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 3月 54.2 53.8 0750 法国Markit服务业PMI 3月 51.2 51.2 综合PMI -- 51.1 0755 德国Markit服务业PMI 3月终值 55.5 55.5 综合PMI -- 54.1 0800 欧元区Markit服务业PMI 3月终值 54.0 54.0 综合PMI 53.7 53.7 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 3月 54.0 52.7 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 持平 +0.4% (较上年同期) +1.9% +2.0% 4月6日(三) 0600 德国工业生产(较前月) 2月 -1.8% +3.3% 4月7日(四) 0645 法国经常账收支(亿欧元) 2月 -- 赤字14 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差37.0 进口(亿欧元) -- 420.0 出口(亿欧元) -- 383.0 4月8日(五) 0545 瑞士未经季节调整失业率 3月 -- 3.7% 经季节调整失业率 -- 3.4% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 2月 +0.5% -0.5% 经季节调整进口(较前月) -0.3% +1.2% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差185 顺差189 0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 2月 -- 赤字92 0645 法国工业生产(较前月) 2月 -0.5% +1.3% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.2% (较上年同期) -0.9% -0.8% 0830 英国工业生产(较前月) 2月 +0.1% +0.3% (较上年同期) 持平 +0.2% 制造业产出(较前月) -0.2% +0.7% (较上年同期) -0.7% -0.1% 0830 英国对非欧盟地区商品贸易收支(亿英镑) 2月 逆差26.0 逆差21.99 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差102.0 逆差102.8 4月11日当周 4月11日(一) 0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 2月 -- +1.9% (经工作日调整，较上年同期) -- +3.9% 2301 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.1% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结