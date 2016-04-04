英国个股：美国检查官称，汇丰在反洗钱方面做得还不够

路透纽约4月1日 - 美国纽约布鲁克林联邦检察官Robert Capers认为，汇丰控股(HSBC) 在阻止洗钱方面做得还不够，尽管2012年与美国检方达成反洗钱和解之后有了明显进展。

Robert Capers在周五提交给布鲁克林联邦法院的信件中表示，“仍无法证明该银行合理制订与实施了合规计划，可以发现和预防其违反反洗钱与制裁法案。”

“尽管汇丰去年取得明显进展，但检方认为该行继续面临重大挑战，”Capers表示。

汇丰控股与美国司法部达成19.2亿美元的和解之后，已花费三年时间来改善对客户交易的监督。

检方表示，汇丰未能发现与与墨西哥和哥伦比亚贩毒团伙有关的可疑交易活动，同时还为受美国制裁的缅甸、古巴和伊朗等国的客户提供交易服务。

作为和解的一部分，汇丰达成为期五年的延缓起诉协议，并同意接受Michael Cherkasky的监控。Cherkasky是前曼哈顿检察官。

如果汇丰未能遵守承诺，美国司法部可以起诉汇丰或者延长监控期。(完)