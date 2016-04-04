芝加哥期市：大豆期货连续第三日上涨，触及逾七个半月高位

中国个股：永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
交投最活跃的玉米期货 跌0.21%至每蒲式耳3.51-1/4美元，上日收低0.71%。 美国农业部上周估计大豆种植面积为8,223.6万英亩，将是纪录第三高，但低于贸易机 构平均预估水准。 小麦种植面积料为4,955.9万英亩，低于预期。 天气预报显示，美国大平原西南部的干旱地区可能迎来及时雨，这里的硬红冬小麦正在 成长。 美国农业部公布，美国农户计划将玉米种植面积增加6.4%至9,360.1万英亩，为1944年 以来第三高。 ---------------------------0131GMT---------------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 477.00 1.25 +0.26% +0.74% 464.98 62 CBOT玉米 353.25 -0.75 -0.21% +0.50% 363.43 27 CBOT大豆 920.25 2.00 +0.22% +1.04% 890.49 74 CBOT稻米 $9.81 $0.05 +0.56% +1.24% $10.42 29 美国原油 $36.25 -$0.54 -1.47% -5.45% $36.78 35 汇率 欧元/美元 $1.141 $0.002 +0.17% +0.24% 美元/澳元 0.765 -0.001 -0.20% -0.01% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/李爽 审校 于春红)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。