芝加哥期市：大豆期货连续第三日上涨，触及逾七个半月高位

交投最活跃的玉米期货 跌0.21%至每蒲式耳3.51-1/4美元，上日收低0.71%。 美国农业部上周估计大豆种植面积为8,223.6万英亩，将是纪录第三高，但低于贸易机 构平均预估水准。 小麦种植面积料为4,955.9万英亩，低于预期。 天气预报显示，美国大平原西南部的干旱地区可能迎来及时雨，这里的硬红冬小麦正在 成长。 美国农业部公布，美国农户计划将玉米种植面积增加6.4%至9,360.1万英亩，为1944年 以来第三高。 ---------------------------0131GMT---------------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 477.00 1.25 +0.26% +0.74% 464.98 62 CBOT玉米 353.25 -0.75 -0.21% +0.50% 363.43 27 CBOT大豆 920.25 2.00 +0.22% +1.04% 890.49 74 CBOT稻米 $9.81 $0.05 +0.56% +1.24% $10.42 29 美国原油 $36.25 -$0.54 -1.47% -5.45% $36.78 35 汇率 欧元/美元 $1.141 $0.002 +0.17% +0.24% 美元/澳元 0.765 -0.001 -0.20% -0.01% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/李爽 审校 于春红)