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货币新闻 | 2016年 4月 4日 星期一 10:15 BJT

芝加哥期市：大豆期货连续第三日上涨，触及逾七个半月高位

交投最活跃的玉米期货 跌0.21%至每蒲式耳3.51-1/4美元，上日收低0.71%。
    
    美国农业部上周估计大豆种植面积为8,223.6万英亩，将是纪录第三高，但低于贸易机
构平均预估水准。
    
    小麦种植面积料为4,955.9万英亩，低于预期。
    
    天气预报显示，美国大平原西南部的干旱地区可能迎来及时雨，这里的硬红冬小麦正在
成长。
    
    美国农业部公布，美国农户计划将玉米种植面积增加6.4%至9,360.1万英亩，为1944年
以来第三高。    
        
    ---------------------------0131GMT----------------------------------
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           477.00     1.25  +0.26%    +0.74%     464.98   62
    CBOT玉米           353.25    -0.75  -0.21%    +0.50%     363.43   27
    CBOT大豆           920.25     2.00  +0.22%    +1.04%     890.49   74
    CBOT稻米            $9.81    $0.05  +0.56%    +1.24%     $10.42   29
    美国原油           $36.25   -$0.54  -1.47%    -5.45%     $36.78   35
    汇率 
    欧元/美元               $1.141   $0.002  +0.17%    +0.24%
    美元/澳元                0.765   -0.001  -0.20%    -0.01%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 徐文焰/李爽  审校 于春红)

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