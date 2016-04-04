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货币新闻 | 2016年 4月 4日 星期一 12:35 BJT

欧洲个股：法国兴业银行将在旗下一部门裁员128人--法国总工会

路透巴黎4月3日 - 法国总工会周日在一份电邮声明中称，法国兴业银行 计划在其Global Banking & Investor Solutions部门裁员128人。

该工会没有公布裁员的时间框架。

此次裁员是2015年该银行节约成本计划的一部分。

法国兴业银行发言人拒绝置评。(完) (编译 李爽；审校 徐文焰)

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