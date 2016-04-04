国际油市：航煤现货升水攀升至年内高位附近，得益于买兴强劲

路透新加坡4月4日 - 交易员表示，强劲的买兴周一提振亚洲航煤现货价差至年初以来最高水平，地区需求强劲而炼厂维护又正值高峰。

航煤现货价差升至每桶较新加坡报价升水0.24美元，仅比1月3日创下的今年高位低0.02美元。

现货价差之外，航煤互换本周开局也强劲，一位新加坡交易员称“所有期限的航煤都有买兴。”

近月航煤/柴油升水升至2月3日以来最高，达到每桶较新加坡报价升水2.96美元，因近期买兴飙升。交易员表示，这波买兴带动价格在过去两周从升水约1.50美元的水平上大幅攀升。

交易员表示，相比之下，含硫500ppm柴油的现货贴水受到持续看空前景拖累，因供给增长且需求低迷。

指标柴油裂解价差跌至数周新低，因市场担心地区需求疲软，且供给增加。

含硫500ppm柴油裂解价差周一较一年前下跌近50%至每桶较新加坡报价升水8.07美元。

新加坡现货市场上，报告成交有一笔交易。(完)

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