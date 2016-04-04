国际油市：航煤现货升水攀升至年内高位附近，得益于买兴强劲

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初平盘附近游走，观望午间公债标售
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。
路透新加坡4月4日 - 交易员表示，强劲的买兴周一提振亚洲航煤现货价差至年初以来最高水平，地区需求强劲而炼厂维护又正值高峰。
航煤现货价差升至每桶较新加坡报价升水0.24美元，仅比1月3日创下的今年高位低0.02美元。
现货价差之外，航煤互换本周开局也强劲，一位新加坡交易员称“所有期限的航煤都有买兴。”
近月航煤/柴油升水升至2月3日以来最高，达到每桶较新加坡报价升水2.96美元，因近期买兴飙升。交易员表示，这波买兴带动价格在过去两周从升水约1.50美元的水平上大幅攀升。
交易员表示，相比之下，含硫500ppm柴油的现货贴水受到持续看空前景拖累，因供给增长且需求低迷。
指标柴油裂解价差跌至数周新低，因市场担心地区需求疲软，且供给增加。
含硫500ppm柴油裂解价差周一较一年前下跌近50%至每桶较新加坡报价升水8.07美元。
新加坡现货市场上，报告成交有一笔交易。(完)
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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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路透台北1月18日 - 台湾股市周三盘中下跌，追随隔夜美股跌势，国泰金 等金融股也给大盘带来压力。 0230 GMT，台湾加权股价指数 跌0.2%至9,338.14点。 电子类指数 跌0.1%，金融保险类指数 跌0.5%。 国泰金及其竞争对手富邦金 均下跌1.2%。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报
澳元1月迄今已上涨近5%，成为年内表现最好的主要货币之一。 澳元走势较12月末发生大逆转，当时兑美元曾触及七个月低点0.7160。 投资者将密切关注周四将公布的澳洲12月就业数据，以判断澳洲经济状况。 周三数据显示，一项衡量澳洲消费者信心的指数1月几无变动。 澳元兑英镑 持于一周低位。英国首相特雷莎梅首度公布脱欧计划的概略框架后，澳元上交易日下挫1.5%。 新西兰元兑英镑 跌1.3%。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报