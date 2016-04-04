国际油市：燃料油互换价差走强，因买兴浓厚

路透新加坡4月4日 - 近月亚洲高硫燃料油跨月价差周一上涨，行业消息人士称因买兴浓厚，且一些市场人士也要回补他们的空头部位。

指标180cst燃料油4-5月贴水收窄幅度最大，较上周五上涨1.25美元，报在较新加坡报价每吨贴水1美元。

与此同时380cst燃料油报在较新加坡报价每吨贴水0.75美元，上周五报每吨贴水1美元。

消息人士称普氏窗口仅成交了一笔，仅有20,000吨的380cst燃料油成交，远低于3月每日249,000吨的平均成交量。

兴隆自Coastal以FOB价每吨贴水0.75美元的价格买进这批船货，交货日期定于4月19-23日间。(完)

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