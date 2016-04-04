国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，岸上库存满载导致部分船货无法卸货

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初平盘附近游走，观望午间公债标售
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。
路透新加坡4月4日 - 亚洲近月5月下半月石脑油裂解价差周一跌至每吨88.53美元的六日低位，受累于汽油价格因供应过剩而表现疲弱。
LG化学以成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水约1.50美元买入一批5月下半月交割的石脑油船货。
但汽油市况不如石脑油，因供应过剩，卖家很难找到买家。
由于岸上油罐已经满载，部分从欧洲运往新加坡和马来西亚的船货只能暂时停泊在海上无法卸货。部分贸易商正在排队等待卸货的同时，其他一些贸易行因市场目前处于期货溢价的结构，而将石脑油/汽油存储在岸上库存中待售。
新加坡现货市场共计成交七笔汽油现货，令船期在4月的船货总量达300万桶以上。
但诸如92号汽油船货等交易是以贴水出售。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。
路透台北1月18日 - 台湾股市周三盘中下跌，追随隔夜美股跌势，国泰金 等金融股也给大盘带来压力。 0230 GMT，台湾加权股价指数 跌0.2%至9,338.14点。 电子类指数 跌0.1%，金融保险类指数 跌0.5%。 国泰金及其竞争对手富邦金 均下跌1.2%。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报
澳元1月迄今已上涨近5%，成为年内表现最好的主要货币之一。 澳元走势较12月末发生大逆转，当时兑美元曾触及七个月低点0.7160。 投资者将密切关注周四将公布的澳洲12月就业数据，以判断澳洲经济状况。 周三数据显示，一项衡量澳洲消费者信心的指数1月几无变动。 澳元兑英镑 持于一周低位。英国首相特雷莎梅首度公布脱欧计划的概略框架后，澳元上交易日下挫1.5%。 新西兰元兑英镑 跌1.3%。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报