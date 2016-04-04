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亚洲 | 2016年 4月 4日 星期一 23:26 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，岸上库存满载导致部分船货无法卸货

路透新加坡4月4日 - 亚洲近月5月下半月石脑油裂解价差周一跌至每吨88.53美元的六日低位，受累于汽油价格因供应过剩而表现疲弱。

LG化学以成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水约1.50美元买入一批5月下半月交割的石脑油船货。

但汽油市况不如石脑油，因供应过剩，卖家很难找到买家。

由于岸上油罐已经满载，部分从欧洲运往新加坡和马来西亚的船货只能暂时停泊在海上无法卸货。部分贸易商正在排队等待卸货的同时，其他一些贸易行因市场目前处于期货溢价的结构，而将石脑油/汽油存储在岸上库存中待售。

新加坡现货市场共计成交七笔汽油现货，令船期在4月的船货总量达300万桶以上。

但诸如92号汽油船货等交易是以贴水出售。(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)

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