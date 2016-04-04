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市场报道 | 2016年 4月 5日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因获利了结和出口放缓

路透芝加哥4月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌，交易商表示，受累于美国大豆出口放缓和南美收割加速，促使投资者在价格涨至数月高位后获利了结。

在马来西亚棕榈油期货走坚的情况下，豆油价格上涨，这扶助限制大豆的跌幅。

美国农业部周一表示，上周检验美国出口大豆总计20.4974万吨，低于30-50万吨的市场预估区间。交易商表示，出口检验数据不佳，引发期货市场卖盘。

CBOT-5月大豆期货 收跌4-3/4美分，报每蒲式耳9.13-1/2美元。该合约在隔夜交易时段触及9.22-1/4美元，此为10月中以来的最高水准。

5月豆粕合约 收跌4.1美元，报每短吨268.2美元。

CBOT-5月豆油期货 盘中触及去年6月来最高位。该合约收涨0.24美分，报34.69美分。

今日CBOT大豆预估成交量为165,700口，豆粕为76,013口，豆油为94,290口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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