加拿大股市：下跌，因资源股和金融股走低

路透多伦多4月4日 - 多伦多主要股指周一下跌，因商品价格下跌拖累矿业股和能源股走低，且金融股下挫，因投资者在揣摩美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能加息的路径。

多伦多主要股指从1月触及的近三年半低位反弹超过15%，但未能将从3月中开始的升势扩大至200日移动均线之上，因商品价格涨势失去动能。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一表示，鉴于经济风险减退，美联储可能较市场预期更早加息，他的讲话令人意外。罗森格伦通常支持谨慎的货币政策。

多伦多证券交易所S&P/TSX综合股指 收低104.29点，或0.78%，报 13,336.15点。