加拿大股市：下跌，因资源股和金融股走低

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透多伦多4月4日 - 多伦多主要股指周一下跌，因商品价格下跌拖累矿业股和能源股走低，且金融股下挫，因投资者在揣摩美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能加息的路径。
多伦多主要股指从1月触及的近三年半低位反弹超过15%，但未能将从3月中开始的升势扩大至200日移动均线之上，因商品价格涨势失去动能。
波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一表示，鉴于经济风险减退，美联储可能较市场预期更早加息，他的讲话令人意外。罗森格伦通常支持谨慎的货币政策。
多伦多证券交易所S&P/TSX综合股指 收低104.29点，或0.78%，报 13,336.15点。
10大类股中有九种收跌。能源股下跌1.7%。金融股下滑0.4%，材料股下跌2%。电信股是唯一上涨的板块，攀升0.3%。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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