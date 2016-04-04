版本:
中国
市场报道 | 2016年 4月 5日 星期二 06:22 BJT

全球贵金属：4月4日SPDR黄金持仓较前一交易日下降0.29%，或2.37吨

路透4月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量下降0.29%，从周五的818.09吨降至815.72吨。

以盎司计，黄金持仓量 从26,302,516.4盎司降至26,226,057.6盎司。(完) (编译 孙国玉；审校 杜明霞)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐