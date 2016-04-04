全球贵金属：4月4日SPDR黄金持仓较前一交易日下降0.29%，或2.37吨

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初平盘附近游走，观望午间公债标售
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。
路透4月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量下降0.29%，从周五的818.09吨降至815.72吨。
以盎司计，黄金持仓量 从26,302,516.4盎司降至26,226,057.6盎司。(完) (编译 孙国玉；审校 杜明霞)
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。
路透台北1月18日 - 台湾股市周三盘中下跌，追随隔夜美股跌势，国泰金 等金融股也给大盘带来压力。 0230 GMT，台湾加权股价指数 跌0.2%至9,338.14点。 电子类指数 跌0.1%，金融保险类指数 跌0.5%。 国泰金及其竞争对手富邦金 均下跌1.2%。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报
澳元1月迄今已上涨近5%，成为年内表现最好的主要货币之一。 澳元走势较12月末发生大逆转，当时兑美元曾触及七个月低点0.7160。 投资者将密切关注周四将公布的澳洲12月就业数据，以判断澳洲经济状况。 周三数据显示，一项衡量澳洲消费者信心的指数1月几无变动。 澳元兑英镑 持于一周低位。英国首相特雷莎梅首度公布脱欧计划的概略框架后，澳元上交易日下挫1.5%。 新西兰元兑英镑 跌1.3%。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报