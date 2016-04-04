美国与加拿大经济指标预测--4月5日-4月12日****

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初平盘附近游走，观望午间公债标售
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月4日当周 4月5日(二) 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 逆差9.0 逆差6.6 出口(亿加元) -- 460 进口(亿加元) -- 466.5 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差462 逆差457 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 3月终值 -- 51.0 综合PMI -- 51.1 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 3月 54.0 53.4 企业活动分项指数 57.4 57.8 就业分项指数 -- 49.7 新订单分项指数 -- 55.5 投入物价分项指数 -- 45.5 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 2月 550 554.1 4月6日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 460.5 再融资指数 -- 1,784.7 1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 3月 -- 56.8 经季节调整PMI 55.0 53.4 4月7日(四) 1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 +4.8% -9.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月2日当周 27.0 27.6 四周均值(万人) -- 26.325 续请失业金人数(万人) 3月26日当周 217.3 217.3 1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加147.4 增加105.4 4月8日(五) 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 3月 19.00 21.26 1230 加拿大就业岗位变动(万人) 3月 增加1.0 减少0.23 失业率 7.3% 7.3% 就业参与率 -- 65.9% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 2月 -0.1% +0.2% 趸售销售(较前月) 持平 -1.7% 4月11日当周 4月11日(一) 暂无重要经济数据公布。 4月12日(二) 1000 美国NFIB小企业信心指数 3月 -- 92.9 1230 美国进口物价(较前月) 3月 +1.0% -0.3% 出口物价(较前月) -0.2% -0.4% 1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 -- 赤字1,930 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 李爽)
路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周三盘初在平盘附近游走。交易员表示，今日午间106/2即将标债，目前空单量爆增至标售金额的逾五成，市场谨慎看待。
路透台北1月18日 - 台湾股市周三盘中下跌，追随隔夜美股跌势，国泰金 等金融股也给大盘带来压力。 0230 GMT，台湾加权股价指数 跌0.2%至9,338.14点。 电子类指数 跌0.1%，金融保险类指数 跌0.5%。 国泰金及其竞争对手富邦金 均下跌1.2%。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报
澳元1月迄今已上涨近5%，成为年内表现最好的主要货币之一。 澳元走势较12月末发生大逆转，当时兑美元曾触及七个月低点0.7160。 投资者将密切关注周四将公布的澳洲12月就业数据，以判断澳洲经济状况。 周三数据显示，一项衡量澳洲消费者信心的指数1月几无变动。 澳元兑英镑 持于一周低位。英国首相特雷莎梅首度公布脱欧计划的概略框架后，澳元上交易日下挫1.5%。 新西兰元兑英镑 跌1.3%。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报