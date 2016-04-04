美国与加拿大经济指标预测--4月5日-4月12日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月4日当周 4月5日(二) 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 逆差9.0 逆差6.6 出口(亿加元) -- 460 进口(亿加元) -- 466.5 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差462 逆差457 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 3月终值 -- 51.0 综合PMI -- 51.1 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 3月 54.0 53.4 企业活动分项指数 57.4 57.8 就业分项指数 -- 49.7 新订单分项指数 -- 55.5 投入物价分项指数 -- 45.5 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 2月 550 554.1 4月6日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 460.5 再融资指数 -- 1,784.7 1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 3月 -- 56.8 经季节调整PMI 55.0 53.4 4月7日(四) 1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 +4.8% -9.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月2日当周 27.0 27.6 四周均值(万人) -- 26.325 续请失业金人数(万人) 3月26日当周 217.3 217.3 1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加147.4 增加105.4 4月8日(五) 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 3月 19.00 21.26 1230 加拿大就业岗位变动(万人) 3月 增加1.0 减少0.23 失业率 7.3% 7.3% 就业参与率 -- 65.9% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 2月 -0.1% +0.2% 趸售销售(较前月) 持平 -1.7% 4月11日当周 4月11日(一) 暂无重要经济数据公布。 4月12日(二) 1000 美国NFIB小企业信心指数 3月 -- 92.9 1230 美国进口物价(较前月) 3月 +1.0% -0.3% 出口物价(较前月) -0.2% -0.4% 1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 -- 赤字1,930 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 李爽)