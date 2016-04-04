《中国报摘》--中国证券报4月5日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强就全面实施营改增到国家税务总局、财政部考察并主持召开座谈会。李克强指出，衡量这次改革成效最重要的标志，就是把结构性减税措施落到实处，让广大企业受惠。

* 其他:

--全国社会保障基金理事会理事长谢旭人表示，社保基金保值增值压力持续加大，2016年将研究设计符合社保基金风险收益特征的新型产品、投资工具，适时开展同业存单等业务，创新固定收益投资策略，优化股票委托投资产品链，并继续配合人社部、财政部推进养老保险顶层设计重大课题研究，制定划转部分国有资本充实社保基金办法。

--国家发展与改革委价格监测中心的报告指出,今年居民消费价格仍将保持温和上涨态势，涨幅将略高于去年。但价格上涨的主要原因是生活必需的食品和服务价格的上涨以及政府调整公共服务价格、去产能、去库存等政策因素的影响，并不是经济运行或供求关系发生了根本性的变化。

--上市公司一季报披露将在本周拉开帷幕。统计数据显示，截至4月4日，沪深两市有587家上市公司预告一季度业绩，其中业绩预喜（包括续盈）的公司达366家，占62.3%。

--针对环京县（市）房价大幅上涨问题，河北省廊坊市出台措施规范市场秩序、稳定住房价格、遏制投机炒作。其中明确要求实行住房限购和差别化住房信贷政策，非本地户籍居民家庭限购1套住房且购房首付款比例不低于30%。

--记者从山西省政府获悉，为推动煤炭行业供给侧改革，缓解供求矛盾，山西未来五年将通过“五个一批”化解4亿吨-5亿吨过剩产能，力争将煤炭产能控制在10亿吨以内。