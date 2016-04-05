金砖国家：4月4日股汇市收盘纵览

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌3.52%，报48,779.985点。

巴西汇市：巴西雷亚尔表现不及多数拉美货币，交易员担心总统罗塞夫应对弹劾，可能使该国已经持续一年之久的政治危机拖延更长时间。雷亚尔兑美元 收报3.6128/38，上日收报3.5603/27。

南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.63%，报45,772.49点；大盘综合指数 收盘上涨0.6%，报51,895.14点。

印度股市：收涨，追随亚洲股市涨势，此前美国公布了强劲的3月非农就业报告。不过明天印度央行将召开政策会议，并料将至少降息25个基点，市场被谨慎情绪主导。BSE指数 收盘上涨0.51%，报25,399.65点；NSE指数 收盘上涨0.59%，报7,758.8点。