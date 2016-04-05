金砖国家：4月4日股汇市收盘纵览

路透4月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月4(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.07%，报826.78点。
中国股市：休市
中国汇市：休市
香港股市：休市
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌3.52%，报48,779.985点。
巴西汇市：巴西雷亚尔表现不及多数拉美货币，交易员担心总统罗塞夫应对弹劾，可能使该国已经持续一年之久的政治危机拖延更长时间。雷亚尔兑美元 收报3.6128/38，上日收报3.5603/27。
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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.63%，报45,772.49点；大盘综合指数 收盘上涨0.6%，报51,895.14点。
南非汇市：兰特兑美元下滑，易受国内政治不确定性影响
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印度股市：收涨，追随亚洲股市涨势，此前美国公布了强劲的3月非农就业报告。不过明天印度央行将召开政策会议，并料将至少降息25个基点，市场被谨慎情绪主导。BSE指数 收盘上涨0.51%，报25,399.65点；NSE指数 收盘上涨0.59%，报7,758.8点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.1975/66.2075，上日收报66.26/66.27。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.02%，报861.76点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.09%，报457.84点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.63%，报68.7；卢布兑欧元 贬值1.79%，报78.3。(完)
(编译 李春喜; 审校 白云)