《香港报摘》--经济日报4月5日

**头版头条**

--中国上月制造业数据胜预期，掀起部分投资界对中国经济回稳憧憬。荷宝、上投摩根及瑞士宝盛三大专家看好第二季中国经济受惠楼市去库存，料港股短綫整固后再有上升动力，惟提醒5月起外围事件将增大市不明朗因素，次季或先升后震荡。

**其他**

--本季将有逾8,000伙新盘有机会推出，焦点重新回到屯门、元朗上车盘，业界预料买家将继续主导楼市，发展商要提供优惠及财务安排吸客，才有望保持销情。

--全球金融业均积极发展金融科技（FinTech），金融软件及网络应用服务公司Misys认为，过去数年为银行业的投资期，在开发软件及更新系统上，为银行业带来庞大开支，直至2018年，金融科技有望发展成熟，简化银行工作流程及提高效率，并开始实现回报。

--内银试点债转股传闻甚嚣尘上，最新消息指首批试点规模或达1万亿元人民币，业界分析指，债转股将形成银行股不良贷款率下降的预期，有助于内银估值修复。

--基金互认开始审批以来约三个月，目前仍有10只南下基金已获审批而未开售，惟市场预料约半数拟于第二季择机登场，合共管理资产逾278亿元人民币，当中包括去年表现最佳的汇添富民营活力基金，拟5月出台。

--受人民币滙价首季高低波幅逾2%影响，点心债（在港发行的离岸人币债券）新发行额按年急跌逾七成，乃9年来最差；存款证发行也按年跌47%。

--强积金（简称MPF）收费再创新低，据积金局的最新数据显示，截至今年3月底的基金开支比率为1.58%，创面世15年来最低纪录。市料随着主要受托人合并计划，料有助再拉低收费。

--泰昇集团 宣布，内地航空公司海航拟以26亿元港币，向其控股股东Tides Holdings II购买5.77亿股，约占已发行股本66%，每股作价4.53港元，泰昇集团将于今日起复牌。

--中国金控 拟发行最多24亿港元可换股债券，所得款项将用作集团一般营运资金及未来业务发展。（完）

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