《香港报摘》--信报4月5日

**头版头条**

--经历连番金融动荡后，内地监管机构急谋改革，消息指「一行三会」（人民银行、中证监、中银监、中保监）的改革架构，暂决定效法英国的超级央行模式，由人民银行下设一个「金融管理局」，角色类似香港的财经事务及库务局，统筹证监、银监及保监会，由该管理局负责三会在政策及监管上的协调。

**其他**

--香港证监会上月一口气向13间公司批出资产管理牌照（俗称9号牌照），当中包括复星国际 系内的复星资产管理及君阳金融 旗下的君阳资产管理。

--华电福新 董事长方正表示，该公司计划于2016年新投产1至1.2吉瓦风电装机，其中75%位于中部、东南部等非限电地区；至于限电严重的新疆、内蒙、甘肃、吉林及黑龙江，除了少数由去年结转的项目，今年并无任何新开工机组。

--橙天嘉禾 于上月公布，其间接附属橙天嘉禾影城（中国），获得腾讯 、万达 及中国文化产业共同投资的上海慧影投资，以及另外其他两间公司入股。公司昨天再发通告，透露已与上海慧影投资签订补充协议，表明在认购协议签订后180日内，慧影投资或橙天均可单方面终止认购协议，另一方不得提出任何申索，亦毋须承担任何责任。

--内地楼市供应失衡情况未有明显改善，13家合约销售额超过400亿元人民币的内房股当中，只有7家完成去年销售目标，而对今年销售预期普遍不算进取，当中有4家内房不上调甚或下调销售目标。（完）

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